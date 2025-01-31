記憶體晶片業務疲軟 三星電子估Q1獲利成長有限

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（中央社首爾31日綜合外電報導）韓國三星電子（Samsung Electronics）今天表示，由於記憶體晶片業務疲軟，預計第一季獲利成長有限，將繼續致力於向晶片大廠輝達（NVIDIA）提供高階晶片。

路透社報導，全球最大記憶體晶片製造商三星電子證實，第4季營業利潤為6.5兆韓元（新台幣1500億元），較前一季下滑29%。三星在聲明中表示：「2025年第一季…由於半導體業務疲軟，整體盈利改善可能有限。」

三星電子表示，整體記憶體市場需求預計將從第2季開始復甦。

三星電子說：「儘管目前還未敲定2025年詳細投資計畫，但記憶體投資方面預計將與去年水準不相上下。」

這家韓國科技巨頭表示，2024年資本支出總額為53.6兆韓元，其中46.3兆韓元投入整體晶片業務，包括邏輯和記憶體晶片。

用於人工智慧（AI）的先進晶片一直是疲軟記憶體晶片市場的亮點，三星競爭對手SK海力士（SK Hynix）是輝達AI繪圖處理器（GPU）高頻寬記憶體（HBM）晶片的主要供應商，三星一直難以滿足輝達的要求。

彭博（Bloomberg News）今天指出，三星已獲輝達訂單，供應8層堆疊的高頻寬記憶體晶片HBM3E。

三星拒絕置評。

鑑於AI蓬勃發展，SK海力士和全球最大晶圓代工廠台積電本月均公布創紀錄的季度營業利潤，SK海力士首次超越三星。

三星第4季營業利潤較低基期的前一年同期增加了130%，當時記憶體晶片產業仍在應對數十年來最嚴重衰退，與本月稍早公布的初步數據一致。

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三星手機業務第4季營業利潤年減22%至2.1兆韓元，晶片部門營業利潤雖增至2.9兆韓元，但較上一季下滑約26%。

三星股價早盤下跌2.2%，大盤下跌1%。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1140131