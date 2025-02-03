天豐新能源允能風場80座風機併網發電 6月正式商轉

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（中央社記者曾智怡台北3日電）允能離岸風場先前深陷財務危機，經全力趕工，主導風場開發的天豐新能源今天宣布，風場80座風力發電機組已全數安裝完成，並成功併網發電，供應台灣民生與企業用電，目前正在申請第4張電業執照，預計今年6月正式商轉。

允能由天豐新能源、道達爾能源集團、泰國電力控股集團（EGCO 集團）及日商双日株式會社共同投資成立，負責風場的建置與營運。

曾創亞洲最大綠電貸款案的允能風場，近年歷經疫情、承包商沙布拉能源（Sapura Energy）無法履行合約、技術滑樁，導致工程大延宕，開發成本暴增為原本2倍以上，財務狀況岌岌可危。

所幸在2022年風場易主後，全球基礎建設合夥公司（GIP）除出手增資，也指派團隊進駐允能，讓工程持續推進，更積極與其他股東、銀行、政府商量，2023年8月終於與銀行團及投資人完成財務重整協議，專案團隊及所有承包商得以重新開始全速推進工程。

如今風場完工且全面運轉，天豐新能源執行長拉麥斯（Patrick Lammers）透過新聞稿表示，這項專案展現天豐新能源為合作夥伴及社會創造永續價值，並實現承諾的決心與行動力，「說到做到成功完成專案」，特別感謝台灣政府在整個專案過程中的堅定支持。

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允能是台灣規模最大的離岸風場之一，裝置容量達640MW，每年可為超過60萬戶台灣家庭供應綠色能源，風場年發電量24億度，不僅可滿足雲林縣9成的非工業用電需求，每年更可減少約120萬公噸二氧化碳排放量。

業者表示，風場目前正在申請第4張電業執照，預計今年6月正式商轉，後續道達爾能源將負責技術營運管理，而天豐新能源則持續負責其他層面的管理服務。（編輯：張均懋）1140203