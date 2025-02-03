加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普用關稅打擊芬太尼有用嗎？美國毒品危機QA一次看
首頁 / 產經

天豐新能源允能風場80座風機併網發電 6月正式商轉

2025/2/3 19:54（2/3 20:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
天豐新能源3日宣布，允能雲林離岸風場80座風力發電機組均已全數安裝完成，並成功併網發電，供應台灣民生與企業用電。（天豐新能源提供）中央社記者曾智怡傳真 114年2月3日
天豐新能源3日宣布，允能雲林離岸風場80座風力發電機組均已全數安裝完成，並成功併網發電，供應台灣民生與企業用電。（天豐新能源提供）中央社記者曾智怡傳真 114年2月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北3日電）允能離岸風場先前深陷財務危機，經全力趕工，主導風場開發的天豐新能源今天宣布，風場80座風力發電機組已全數安裝完成，並成功併網發電，供應台灣民生與企業用電，目前正在申請第4張電業執照，預計今年6月正式商轉。

允能由天豐新能源、道達爾能源集團、泰國電力控股集團（EGCO 集團）及日商双日株式會社共同投資成立，負責風場的建置與營運。

曾創亞洲最大綠電貸款案的允能風場，近年歷經疫情、承包商沙布拉能源（Sapura Energy）無法履行合約、技術滑樁，導致工程大延宕，開發成本暴增為原本2倍以上，財務狀況岌岌可危。

所幸在2022年風場易主後，全球基礎建設合夥公司（GIP）除出手增資，也指派團隊進駐允能，讓工程持續推進，更積極與其他股東、銀行、政府商量，2023年8月終於與銀行團及投資人完成財務重整協議，專案團隊及所有承包商得以重新開始全速推進工程。

如今風場完工且全面運轉，天豐新能源執行長拉麥斯（Patrick Lammers）透過新聞稿表示，這項專案展現天豐新能源為合作夥伴及社會創造永續價值，並實現承諾的決心與行動力，「說到做到成功完成專案」，特別感謝台灣政府在整個專案過程中的堅定支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

允能是台灣規模最大的離岸風場之一，裝置容量達640MW，每年可為超過60萬戶台灣家庭供應綠色能源，風場年發電量24億度，不僅可滿足雲林縣9成的非工業用電需求，每年更可減少約120萬公噸二氧化碳排放量。

業者表示，風場目前正在申請第4張電業執照，預計今年6月正式商轉，後續道達爾能源將負責技術營運管理，而天豐新能源則持續負責其他層面的管理服務。（編輯：張均懋）1140203

#台灣
#風場
#風電
#天豐新能源
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：