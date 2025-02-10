伺服器電源出貨增溫 台達電1月營收373億元創同期高

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）AI伺服器電源出貨增溫，台達電今天公布1月營收新台幣373.86億元，面對春節長假，僅比去年12月下滑3.5%，並較去年同期成長15%，創歷年同期新高。

台達電表示，以公司主要業務來看，1月電源及零組件事業營收占比過半，達51%，比去年12月的48%再攀升；其次是基礎設施事業占比29%，以及自動化事業11%、交通事業9%。

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台達電日前表示，北美雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，資料中心用電量相當大，且隨著耗電愈來愈高，產生的熱能也愈來愈多，需要液冷散熱系統。台達電在高功率電源和液冷散熱方面都有布局，將是今年公司營運主要成長動能。

法人看好台達電在AI伺服器相當重要的電源、散熱兩大領域都扮演要角，今年輝達GTC大會即將於3月17日在美國加州聖荷西（San Jose）登場，其中台達電與鴻海、華碩，廣達集團旗下雲達並列，成為最高等級的鑽石級贊助商，展現台達電與輝達的緊密合作關係。（編輯：楊蘭軒）1140210