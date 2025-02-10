加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市1.4萬戶下午停電逾7成修復 台電：變電所設備跳脫
首頁 / 證券

大同1月營收35.6億元 攀近7年同期新高

2025/2/10 18:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北10日電）大同公司今天公告1月合併營收新台幣35.6億元，創近7年同期新高，因今年春節假期提早，工作天數較少，單月營收較12月減少16.9%、年增6%。

大同統計，集團各子公司及事業群先前布局策略逐漸發酵，尤其電力事業群在2025新年度首月即見毛利率繼續成長，其中，重電、電表及商用空調毛利率比前期和去年同期都見攀升。

大同表示，電力事業群1月營收表現持續亮眼，智慧電表受惠台電標案交貨時程，較12月與去年同期皆呈現雙位數成長。之前取得馬來西亞電力公司及日本第2世代智慧電表訂單，預計今年度陸續生產交貨，並展現國際布局成效。

商用空調部分，大同指出，受惠節能及高電價效應帶動高效節能空調系統熱銷，營收較去年同期增長逾6%，此系統專為商業大樓、工業廠房及公共設施設計，具備智慧化管理、能耗優化和高效運行特點，滿足各類商業客戶對節能與穩定性的雙重需求。電力核心設備的重電與電纜依台電工程規劃陸續交貨，需求穩定成長。

google news透過 Google News追蹤中央社

新能源事業方面，子公司大同智能持續保持成長動能，憑藉320百萬瓦（MW）太陽能電廠，年發綠電約4億度，穩定供給台電及企業使用，奠定穩定營收基礎。

另外，大同說明，與特斯拉（Tesla）合作Powerwall儲能技術等實績經驗，在虛擬電廠（VPP）市場取得領先優勢，將積極爭取工廠表後儲能市場版圖。（編輯：林家嫻）1140210

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：