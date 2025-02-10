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財政部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創新高
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華航1月營收衝新高 長榮航客運營收寫紀錄

2025/2/10 18:27
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（中央社記者江明晏台北10日電）受惠疫後旅運需求與票價高漲，航空業績屢傳佳績，華航1月營收新台幣192.86億元，衝歷史單月新高；長榮航空1月營收200.45億元，雖以些微差距居於歷史次高，客運單月營收仍寫下新紀錄。

華航集團公布1月合併營收192.86億元，年增21.12%，寫歷史單月新高；長榮航空1月合併營收200.45億元，年增13.69%，為歷年來單月營收次高，僅略低於去年12月合併營收200.54億元的新高水準。

觀察客運營收走勢，受惠1月下旬進入寒假及農曆春節旺季，華航1月客運收入126.24億元，月增17.71%、年增16.93%，東北亞航線多數載客率達9成以上。另外，華航持續聚焦發展6航權轉機產品，東南亞每週有168個航班，香港每週則有65個航班。

長榮航客運營收137.5億元，年增率10.32%，創單月客運營收歷史新高。

長榮航表示，歐美長程線受惠1月初拉斯維加斯電子展、耶誕收假客源與農曆春節等需求，載客率近9成；而區域航線日本、韓國平均載客率超過8成5，長榮航也規劃於4月18日開航桃園-神戶航線，屆時由台灣飛往大阪及神戶的航班將達每週36班，為台灣飛往關西地區航班數最多的航空公司。

貨運部分，華航1月貨運收入52.78億元，年增30.84%，適逢2024年底跨年與1月農曆春節長假，華航掌握節前出貨包機及適時調整收貨量，貨收及單位收益均維持相對高點。

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華航表示，將持續掌握貨運市場趨勢，機動布局航網，2月7日開航全貨機執飛加拿大多倫多，中停美國安格拉治，強化布局北美貨運據點，也彈性操作客貨機艙位以穩固收益。

長榮航貨運營收達45.3億元，年增33.8%，台灣AI伺服器、東南亞服飾與電子產品及大陸電商等貨源出貨量能平穩，農曆春節長假期間彈性調整貨機機隊，並運用客機腹艙運能，貨收表現穩定。（編輯：林家嫻）1140210

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