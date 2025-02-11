緊跟台積電腳步落地熊本 御嵿宣布跨足日本宴會經營

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（中央社記者江明晏台北11日電）御嵿國際積極轉型，董事長孫正強今天宣布，除了拓展國內餐飲品牌，也跨足日本市場，與日本出雲総業合作開設的宴會館，緊鄰台積電熊本廠，目標3年內海外營收占御嵿2成以上。

經營「晶宴」等婚宴場所的御嵿國際積極轉型，董事長孫正強今天宣布，2025年起將朝拓展品牌布局與跨國經營2大策略發展，在國內拓展旗下品牌餐廳，搶攻大型商場、工商宴會商機，而跨國經營觸角的第一步已鎖定日本，上半年可見營收貢獻挹注，目標3年內海外營收占2成以上。

在跨國經營方面，御嵿表示，已於2月2日與日本出雲総業簽約，共同於熊本縣菊陽町打造九州地區首座日台複合式宴會館，將營運觸角伸向海外。

御嵿表示，「日台会館」緊鄰台積電JASM熊本工廠，看好高科技產業創造地區經濟繁榮的潛力，並以文化、美食為核心，期盼服務台日廠商及消費族群，提供各式商務宴會與活動社交服務，預估「日台会館」上半年即可見營收貢獻挹注，目標3年內海外營收占2成以上 。

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御嵿1月合併營收新台幣2.15億元，較去年12月及去年同期大幅增加77.77%與63.86%，主要受惠集團旗下晶宴會館各館的改裝效益，農曆春節旺季訂桌率較去年同期大增20%，加上去年下半年將「海峽會」餐廳併入集團版圖，以及商場新品牌「鴨覓」加入營運行列。

在拓展品牌布局上，御嵿表示，去年12月推出烤鴨餐廳「鴨覓」，進駐百貨商場，今年將再拓展一間分店，明年預估再拓展兩間分店，達成品牌初步規模效益，而旗下的頂鮮海鮮餐廳，將於今年下半年進駐大巨蛋，未來並規畫於高雄左營與亞灣區開設更大規模的頂鮮海鮮餐廳，同時預計今年第3季末陸續於信義商圈、竹北開設燒肉品牌餐廳。（編輯：林淑媛）1140211