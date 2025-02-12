遠傳赴MWC秀大巨蛋5G差異化連接服務

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（中央社記者江明晏台北12日電）遠傳電信今天宣布，今年將由技術團隊代表參與MWC，與愛立信共同展出「台北大巨蛋5G Advanced」差異化連接服務，下行速率可提升約198%。

一年一度的全球行動通訊大會（MWC）將於3月3日至6日在西班牙巴賽隆納舉行，中華電信將由董事長簡志誠帶隊親征，台灣大哥大董事長蔡明忠繼去年、前年親赴MWC後，今年也將與總經理林之晨等高階主管前進MWC交流，遠傳預計展出5G最新應用。

遠傳電信今天宣布，將由網路技術暨營運群執行副總經理郭峻杰率技術團隊參加，並預告將與合作夥伴愛立信共同展出「台北大巨蛋5G Advanced」差異化連接服務。

遠傳總經理井琪表示，愛立信和遠傳先後在歷年的MWC大會展示過5G智慧巡邏車、AI節能網路應用、5G救護車，這次又攜手完成以消費者為導向的差異化連接服務測試，為5G網路切片應用，可提升5G網路服務。

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遠傳電信進一步說明，愛立信將於今年MWC共同展出5G-Advanced差異化連接應用，透過5G獨立組網（SA）架構、網路切片技術與網路應用程式介面（API），提供5G用戶獲得超越傳統行動網路效能的差異化連接服務。

有鑑於台北大巨蛋自2023年啟用後，吸引眾多熱門運動賽事與大型演唱會在此登場，遠傳表示，為提升高話務人流聚集場所網路體驗，遠傳電信與愛立信在「天后級」歌手4萬人滿場演唱會期間，完成5G網路差異化連接測試，相較現有行動網路服務，上行速率可提升約130%，下行速率可提升約198%。（編輯：張均懋）1140212