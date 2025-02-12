Appier斥資12.7億收購法國新創 提升生成式AI能量

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（中央社記者蘇思云台北12日電）以AI與軟體即服務為核心的沛星互動科技（Appier）今天宣布，以3870萬美元（約新台幣12.7億元）與總部在法國巴黎、專注在生成式AI技術的新創公司AdCreative.ai達成收購協議。這是Appier自2018年以來的第5起併購，盼提升生成式AI產品能量，並拓展業務。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，隨著Appier的全球布局，此次收購協議將強化產品組合、推進生成式AI發展，同時，擴大全球市場服務能量並提升整體毛利結構。透過Appier在亞太市場領導地位及在美國的高速市場滲透，結合AdCreative.ai在歐洲的市場利基，相信將進一步完善AI版圖。

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Appier今天透過新聞稿指出，透過併購，Appier可強化生成式AI布局與行銷AI解決方案的地位，也能幫助企業提升從創意生成到效能優化的整體廣告營運效率。此交易預計今年3月完成，預計不會對Appier去年財務產生重大影響。

Appier在跟AdCreative.ai達成收購協議之前，已透過多起併購強化全通路行銷解決方案布局，包括2018年印度新創QGraph、2019年日本新創Emotion Intelligence、2021年台灣新創BotBonnie，以及2022年美國新創Woopra。（編輯：林家嫻）1140212