揚明光：CPO產品年底拚出貨 機器視覺合作北美客戶

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（中央社記者江明晏台北14日電）揚明光表示，2024年微投光機業務受中國內需衰退拖累，已調整策略聚焦非中國、非消費性市場，3D列印業務跨入高階工業，而CPO領域產品今年底拚出貨，機器人視覺產品會和北美客戶合作。

光學鏡頭廠揚明光學今天舉行法人說明會，總經理張雅容表示，2024年營收新台幣25.72億元，年減約15%，主要因微投光機業務受中國內需衰退影響重，光學元件類產品受惠2024年國際運動賽事熱潮，出貨增加，但因處分日本子公司與縮減價格不具競爭力的業務，該類別營收仍年減1成。

取像光學業務上，她表示，2024年營收年增6%，來自智慧家居有新的系統加入量產，3D列印比去年下滑33%，客戶去化庫存速度不如預期，車用產品營收年增22%。

針對新領域開發，揚明光總經理林威嶧表示，研發CPO（矽光子共同封裝技術）今年下半年將有成果，MT連接器部分已送樣中，預期年底有望順利出貨，而CPO連接產品這一塊則還在開發中，會使用模造角度做這類產品；機器人視覺產品規劃上，揚明光會和北美客戶做雷達鏡頭技術合作。

觀察2023年至2024年的產品占比變化，張雅容表示，揚明光微投光機營收占比從22%下降至15%，主要面臨消費市場衰退，尤其中國市場持續下滑幅度很大，策略將調整至聚焦非中國、非消費性市場投影應用。

她舉例，揚明光有獲得三防手機投影訂單，屬於工業上應用、非中國市場，目前也和客戶共同開發倉儲和物流系統使用投影鏡頭，搭載AI運算，兩者都在2025年開始貢獻。

張雅容指出，3D列印占比從16%下滑至13%，過去是揚明光獲利來源之一，主要來自牙科和珠寶領域，因應衰退也調整開發和銷售策略，開發新一代經濟型和高階工業領域的光機打印模組，以應對中國市場低價競爭，拓展工業應用領用推廣，估年底開始貢獻。

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揚明光取像光學領域占比則從20%成長到25%，車用則從11%成長到16%，光學元件類維持30%左右。

觀察揚明光財報，全年稅後虧損2.48億元，每股虧損2.17元，虧損幅度比2023年全年收斂，張雅容指出，毛利率提升來自於產品組合變化，稼動率提升與資源成本控管。（編輯：楊蘭軒）1140214