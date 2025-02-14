Appier：2027年營收有望逾700億日圓

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（中央社記者蘇思云台北14日電）以AI與軟體即服務為核心的沛星互動科技（Appier）今天表示，收購法國新創AdCreative.ai的影響，預計第2季起影響財報，Appier透過提高毛利率、積極運用AI增加生產力，預估2025年營收達455億日圓、年增34%，預期2027年營收可突破700億日圓。

Appier今天舉行2024年全年財報以及2025年財務目標媒體說明會。Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，2024年營收達341億日圓，創下歷史新高，年增29%。展望2025年，預期今年營收達到455億日圓，年增34%。

解析區域市場發展狀態，去年營收分布最大宗一樣來自東北亞地區（67%），其次為美國跟歐洲、中東及非洲（EMEA）地區（18%），再來為大中華區（13%）與東南亞地區（1%）。

游直翰表示，數位內容和電子商務產業仍是主要的成長動能。Appier與法國新創AdCreative.ai已經達成收購協議，預計今年第2季起影響財報內容，Appier今年預估營業利益為41億日圓，其中，已經把AdCreative.ai可能帶來的虧損考量在內，但明年後的影響將漸漸轉為正向。

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外界關注收購AdCreative.ai效益，游直翰表示，AdCreative.ai透過蒐集大量廣告，運用AI爲歐美品牌快速生成廣告素材與影片，雙方數據互補度高，加上AdCreative.ai在歐美有許多客戶，包含飛利浦、哈根達斯、法國巴黎銀行等，透過收購有望進一步拓展歐美市場與客戶群。

游直翰表示，Appier內部工作流程也導入AI技術提升效率，像是部分軟體會由AI開發，目前尋找的軟體人才，也希望是有能力用生成式AI開發軟體的人。Appier透過提高毛利率、具備效益的研發投資，運用AI增加生產力等方式，預估2027年營收可突破700億日圓，淨利將達到70到90億日圓。（編輯：林興盟）1140214