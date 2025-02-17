商億-KY：美系客戶搶產能 評估併購柬埔寨新廠

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（中央社記者江明晏台北17日電）家具廠商億-KY董事長謝智通表示，受惠川普關稅及新移民管制政策，美系客戶積極爭搶產能，在訂單滿載及產能供不應求的現況，正評估併購柬埔寨新廠，解決客戶爆單情形，看好今、明兩年營收逐年走高。

商億-KY為客製化家具外包服務供應商，合作對象以美國前十大家具品牌商為主。謝智通表示，由於美系客戶加上新客戶積極搶產能，目前正評估併購柬埔寨新廠，以滿足市場需求，併購計畫正進入最後評估階段，新廠有大面積生產基地及既有客戶，一旦正式完成併購，將可帶來立即性營收挹注。

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此外，俄烏戰爭停火現曙光，謝智通表示，新增的俄羅斯客戶也與商億討論擴大採購量，樂觀看待今、明兩年營收將呈現逐年走高。

俄烏戰爭出現停火曙光，商億-KY表示，供應鏈有望逐漸恢復穩定，東歐的經濟活動有望復甦，與俄羅斯客戶進行深度討論，擴大訂單採購量；此外，歐洲及中東客戶也在2025年開始積極下單，整體有望達到雙位數成長。（編輯：張均懋）1140217