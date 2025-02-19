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華邦電：網通市況下半年將好轉 帶動DRAM價格上揚

2025/2/19 18:07
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（中央社記者張建中新竹19日電）華邦電總經理陳沛銘今天表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）價格今年上半年不易好轉，隨著網通市況轉好，預期下半年價格有機會上揚。

華邦電下午舉行線上法人說明會，陳沛銘說，第4季為2024年度營運谷底，預期未來幾季業績應可優於2024年第4季水準。

陳沛銘表示，網通市場需求低迷多年，預期2025年下半年市場狀況可望改善，並帶動DRAM供過於求情況好轉，下半年產品價格有機會上揚。

至於快閃記憶體方面，陳沛銘指出，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）2025年上半年估計約產銷平衡，下半年將有較顯著成長。單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）因有供應商退出，預期下半年供應可能吃緊。

陳沛銘說，伺服器市場需求健康，華邦電產品同時供應人工智慧（AI）伺服器和一般傳統伺服器市場，若AI伺服器滲透率提升，將有助產品需求增加。

陳沛銘表示，華邦電是全球最大NOR Flash供應商，未來每年將持續推出20項新產品，以穩固領先地位。

關於客製化超高頻寬元件（CUBE）產品進展，陳沛銘說，目前有數十個客戶合作，僅小量出貨，貢獻約新台幣數千萬元營收，物聯網應用會較快落地，預期2026年可望較顯著貢獻業績。

華邦電2024年第4季營收186.92億元，季減12.3%，因產品價格下滑影響，毛利率27.2%，較第3季下滑2個百分點，稅後淨損6.78億元，每股虧損0.15元；不過2024年全年轉虧為盈，每股盈餘0.14元。

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陳沛銘指出，隨著營收滑落，華邦電減少投片，2024年第4季產能利用率降到80%至90%，未來將逐步回復至接近滿載。

華邦電2024年記憶體事業資本支出約155億元，較原先估計的減少5億元，其中70%資本支出用以提升高雄廠產能，2025年資本支出預估約53億元，部分用於高雄廠設備尾款，以及提升製程品質與研發。（編輯：林家嫻）1140219

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