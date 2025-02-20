台股跌116.62點
2025/2/20 13:43
（中央社台北20日電）台北股市今天收盤跌116.62點，為23487.46點，跌幅0.49%，成交金額新台幣3815.48億元。
加權指數開盤為23530.97點，盤中最高23576.71點，最低23400.75點；不含金融股指數20499.69點，跌112.47點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.62%、食品股漲0.44%、塑化股跌0.88%、紡織股漲1.22%、機電股跌0.65%、造紙股跌0.16%、營建股漲1.05%、金融股跌0.06%。
委買張數2123萬9626張，委賣張數1234萬5877張，成交張數698萬1435張。
收盤時上漲445家，下跌500家，持平111家。
成交量前5名個股為華邦電、南亞科、國泰永續高股息、富邦恒生國企正2、大成鋼。
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漲幅前5名個股為亞力、上品、來頡、榮星、羅麗芬-KY。
跌幅前5名個股為訊連、天瀚、興泰、藥華藥、富世達。1140220
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