3月電子期跌 金融期漲
2025/2/20 13:52
（中央社台北20日電）台北股市今天下跌116.62點，收23487.46點。3月電子期收1295.20點，下跌5.40點，正價差0.66點；3月金融期收2174.20點，上漲7點，正價差11.4點。
3月電子期以1295.20點作收，下跌5.40點，成交598口。
電子現貨以1294.54點作收，下跌9.82點；3月電子期貨與現貨相較，正價差0.66點。
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3月金融期以2174.20點作收，上漲7點，成交352口。
金融現貨以2162.80點作收，下跌1.27點；3月金融期貨與現貨相較，正價差11.4點。實際收盤價以期交所公告為準。1140220
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