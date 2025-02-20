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113年國際收支5個第一 台積電海外設廠促直接投資創高

2025/2/20 18:21
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）央行今天公布113年國際收支統計，在出口暢旺、廠商海外投資擴增、國人瘋出國等因素推動下，去年寫下5個第一；其中台積電、世界先進和文曄科技等大廠赴海外投資，促成直接投資，以及項下的居民對外投資雙雙寫下歷史新高。

央行今天公布113年國際收支概況，全年經常帳順差1138.3億美元，金融帳淨資產增加943.9億美元，央行準備資產增加108.8億美元。

央行經研處副處長陳裴紋盤點國際收支統計，直言去年寫下5個第一紀錄，經常帳底下的商品貿易金額突破千億大關，達1007億美元，寫下歷史新高。

而服務貿易當中的旅行收支逆差，因為國人出國旅遊熱潮延續，旅行支出遠大於收入，逆差規模擴大至104億美元，同為歷年最大。

值得注意的是，在全球供應鏈重組的浪潮下，廠商加大海外布局力道，締造去年國際收支的3個新高，分別是經常帳中的初次所得303.3億美元，以及金融帳當中的直接投資210.5億美元、直接投資的資產（居民對外投資）319.8億美元。

陳裴紋說明，根據經濟部投審司資料，去年的重大投資案包含台積電日本熊本、美國亞利桑那等海外持續擴廠，以及世界先進、文曄科技、鴻海等案，貢獻直接投資以及居民對外投資創高，而廠商在海外設廠獲得所得，如分配股利，就會計入初次所得。

陳裴紋補充，雖然台積電赴日本、美國設廠的話題火熱，但還在建廠階段，不會這麼快對113年的初次所得數值有貢獻。

至於去年第4季國際收支概況，經常帳順差344.0億美元，金融帳淨資產增加307.0億美元，央行準備資產增加41.4億美元。

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儘管金融帳已經連58季淨流出，續創史上最長紀錄，央行說明，經常帳是統計對外商品及服務等的交易，如果商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差，而國外收入大於支出的情況下，一國對外淨債權必然增加，表示該國資金淨流出。

央行並指出，經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、南韓、德國及台灣等，金融帳淨資產多呈增加。（編輯：張均懋）1140220

陳裴紋
民眾出國熱潮 第3季旅行逆差36.9億美元創新高
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