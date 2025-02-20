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台企銀董事長劉佩真請辭獲准 總經理李國忠暫代

2025/2/20 19:15（2/20 19:21 更新）
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（中央社記者張璦台北20日電）台企銀8日遭檢方搜索，董事長劉佩真被帶回偵訊，全案依特別背信罪偵辦。劉佩真近日已正式向財政部提交辭呈，財政部今天核准，劉佩真任期最後一天為21日，後續將由總經理李國忠暫代董事長職務。

台灣中小企業銀行8日遭檢方搜索，董事長劉佩真及1名職員共2人被帶回偵訊。新北地檢署指出，全案依特別背信罪偵辦，經複訊後，諭令劉佩真以新台幣50萬元交保。

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民眾黨立委黃國昌後續進一步在臉書（Facebook）指出，劉佩真一年請假91.5天，透過事後銷假的方式，以居家辦公等名目，銷掉了69天的假，讓請假天數驟減為22.5天，也因此一年領走了高達191萬元的績效獎金，請多天假，依規定當年度績效獎金不可能達到191萬元。

繼公股圈上週傳出劉佩真向政院高層口頭請辭，劉佩真本週正式向督導公股金融事業的財政部提交辭呈，並於今天獲准、22日起生效，任期最後一天為21日，所遺職缺將先由李國忠暫時代理。（編輯：蘇龍麒）1140220

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劉佩真
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