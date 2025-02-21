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川普2.0開永續倒車？李長庚：綠色轉型趨勢不會改變

2025/2/21 17:35
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（中央社記者羅元駿台北21日電）美國總統川普上任後簽署行政命令，美國將2度退出巴黎氣候協定。國泰金總經理李長庚今天指出，綠色轉型大趨勢不會因一個人的作為而改變，金融機構將持續與客戶議合、喚起業者減碳意識。

金管會於2022年成立永續金融先行者聯盟，由台灣6家金控齊力推動淨零排放政策，今天舉行聯盟第3屆啟動記者會。

針對川普退出巴黎氣候協定，李長庚指出，全球的碳排導致極端氣候風險沒有減緩，儘管各國可能有各自不同的議程（agenda），但綠色轉型已成全球共識，大趨勢不會因爲一個人的短期作為就改變。

李長庚表示，川普決定退出反而讓碳排有很多調整空間。他形容，當打球遇逆風時，更應強化、調整基本動作，下次上場時會有更好表現，目前就是將碳盤查做得更確實，往綠色轉型、淨零轉型努力。

李長庚進一步指出，「No ESG, No Money」是最高境界，也就是當企業不願意承諾淨零碳排或綠色轉型時，所有金融機構將集體不投資、不貸款，不過目前還沒達到。

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李長庚呼籲，透過永續金融先行者聯盟的活動一起議合，讓被議合公司能繼續往前走。他指出，碳排相對較高的航空業與石化業，應先從高碳排行業開始議合，喚起業者重視減排效果。

元大金總經理翁健表示，川普決定退出巴黎氣候協定，對心理層面一定有影響，但台灣作為國際產業供應鏈，減碳是必須善盡的企業社會責任；他強調，「減碳不僅是救全球、也是救自己」，期許共同朝2050淨零碳排目標前進。（編輯：林克倫）1140221

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