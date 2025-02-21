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台新金與日本山口縣簽MOU 助攻半導體交流發展

2025/2/21 19:36
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（中央社記者羅元駿台北21日電）台新金今天與日本山口縣政府共同簽合作備忘錄，盼深化台日經貿合作交流，台新金董事長吳東亮今天指出，台積電赴日設廠帶動「九州經濟圈」發展，未來看好山口縣半導體產業擴展機會，共創台日合作典範。

台新金今天發布新聞稿指出，與日本山口縣政府簽署合作備忘錄（MOU），由山口縣知事村岡嗣政與吳東亮代表簽約。

吳東亮表示，台積電赴日本投資設廠，帶動「九州經濟圈」成為投資熱點，山口縣具有豐富的政治資源與優越的地理位置，發展潛力無窮。MOU的簽訂不僅是台新金與山口縣合作的起點，更盼為台新、山口、九州創造三贏局面，成為台日合作新典範。

村岡嗣政則表示，共同簽署備忘錄將加速山口縣半導體產業擴展，並希望山口縣與台灣企業的合作能迅速發展。

台新金指出，未來雙方將運用各自的資源和優勢，攜手為台日企業提供更全面支持，促進商業、經濟與金融等多領域的產業交流與合作、深化雙方經貿關係。

台新金表示，山口縣位於日本本州最西端，與北九州僅隔一座跨海大橋，產業活動和九州緊密相連，為九州經濟圈重要的一部分，該處產業包括重工業、半導體材料、農漁業與運輸機械等。

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台新金進一步指出，山口縣的地震、颱風災害的發生率為日本最低，供水能力更是全國第一，輸送水的價格低廉、電力供給穩定，可大幅降低企業營運成本。另外，山口縣還具有完善的港口設施，更能促進東亞地區的貿易往來。

台新金補充，旗下子公司台新銀行從2016年即於日本開設東京分行，更在2024年4月第2個據點福岡支行也正式成立，為日本當地客戶提供更完整的服務網絡。（編輯：林興盟）1140221

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