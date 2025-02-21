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台灣大蔡明忠率團前進MWC 聚焦AI新布局

2025/2/21 20:10
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（中央社記者江明晏台北21日電）全球行動通訊大會（MWC）將登場，台灣大哥大今天發布新聞稿表示，董事長蔡明忠將再度率團前往MWC，除了將與諾基亞簽署AI行動網路服務合作備忘錄，也將與Google、Samsung等品牌探討先進AI邊緣運算行動裝置發展。

MWC將於3月3日至6日於西班牙巴塞隆納登場，今年展會以「Converge. Connect. Create（融合、連結、創新）」為主題，蔡明忠將再度率團前往MWC，帶領總經理林之晨、技術長揭朝華、個人用戶事業商務長林東閔、企業服務事業商務長朱曉幸、永續品牌公關副總經理劉麗惠等經營團隊參與。

台灣大預告，將與諾基亞於MWC會場簽署「AI行動網路與新創服務合作備忘錄」，並與韓國電信龍頭SK電訊、跨國電信營運商SingTel、AI解決方案商超微半導體AMD、軟體大廠Amdocs，以及低軌衛星技術、資安解決方案廠商進行產業趨勢交流與合作洽談，也將與Google、Samsung、Motorola等品牌探討先進AI邊緣運算行動裝置發展。

蔡明忠表示，MWC是全球行動通訊產業的重要風向球，AI、5G、物聯網等技術正突破應用邊界，跨領域融合將驅動新一波產業轉型，其中，5G-Advanced已成為行動網路智慧化的重要推手，為6G時代發展奠定關鍵基礎，台灣大哥大將深化AI在網路優化、智慧應用的可能性。

林之晨表示，AI正在加速落地，推進電信與科技業的降本增效、即刻升級，今年MWC聚焦前緣科技與市場需求的交匯，台灣大將深化國際合作，尤其是與AI新創結盟，為科技電信事業下一階段發展奠定基礎。

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中華電信表示，將與愛立信在MWC中展示在中華電信5G獨立組網（SA）中部署的愛立信動態網路切片解決方案，並結合與新加坡電信共同開發的Paragon平台，提供企業用戶客製化的自動化5G切片服務，日前該方案已於台南建城400週年紀念活動中的「元宇宙馬拉松」成功驗證，確保在大量人群聚集的情況下高品質直播，強化沉浸式元宇宙體驗。

遠傳表示，預計與愛立信攜手於MWC展示台北大巨蛋5G差異化連接服務，測試結果顯示，用戶上行速率可提升約130%，下行速率可提升約198%。（編輯：林家嫻）1140221

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