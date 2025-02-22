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一銀：面臨貿易戰、科技變革風險 須提升風險意識

2025/2/22 14:37
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）第一銀行2024年稅前淨利衝上新台幣292.43億元，續創歷史新高。展望2025年，董事長邱月琴表示，全球經濟面臨貿易戰升溫、地緣政治風險以及科技快速變革的挑戰，金融業必須提升風險意識，迎接市場變化。

第一銀行2025年全球經理人會議今天舉行，300多名總行及海內外分行高階主管齊聚一堂，邱月琴表示，去年一銀稅前淨利續創歷史新高，除了財務績效成績亮眼，各項業務推展也有優異表現，中小企業放款連續15年蟬聯龍頭寶座、海外據點數及iLEO數位帳戶續居公股銀行之冠，永續發展及公平待客位居業界領導地位，高資產財富管理資產規模（AUM）更首度躍升業界第一。

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展望2025年，邱月琴指出，全球經濟雖因通膨逐步緩解，帶來樂觀情緒，但貿易戰升溫的疑慮，加上地緣政治風險與科技快速變革，金融業面臨更多挑戰與機遇，第一銀行必須提升風險意識，以敏捷應變力迎接市場變化。

邱月琴並提醒，人工智慧（AI）時代來臨，企業和個人都應該保持開放心態，一銀將以客群需求為導向，善用數位資源，並跟緊台商供應鏈腳步，跨區整合銀行資源，朝向「利基型、區域型、數位型、低碳型」幸福銀行的4大願景穩步前進。（編輯：張均懋）1140222

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