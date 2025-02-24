3月電子期金融期齊跌
2025/2/24 13:56
（中央社台北24日電）台北股市今天下跌164.94點，收23565.31點。3月電子期收1293.80點，下跌14.75點，逆價差1.29點；3月金融期收2169點，下跌7.80點，正價差6.34點。
3月電子期以1293.80點作收，下跌14.75點，成交446口。4月電子期以1290.25點作收，下跌17.60點，成交4口。
電子現貨以1295.09點作收，下跌14.36點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差1.29點。
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3月金融期以2169點作收，下跌7.80點，成交240口。
金融現貨以2162.66點作收，下跌11.17點；3月金融期貨與現貨相較，正價差6.34點。實際收盤價以期交所公告為準。1140224
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