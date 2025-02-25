小宅成市場熱點 1房單價逼近8字頭、漲幅稱冠各房型

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（中央社記者何秀玲台北25日電）根據591新建案統計，2024年六都加新竹縣市的新建案平均成交單價，1房至4房全破5字頭。以往無太亮眼表現的1房產品，平均單價新台幣77.22萬元，價格和漲幅都領先其他房型，年增16.7%；2、3房單價則約5字頭，漲幅僅約1成。

另外，2024年高雄市1房產品，平均成交單價年增26%，為全台新案所有房型中漲幅最高。

數字科技旗下591新建案今天發出新聞稿指出，以往買方通常鎖定總價較低2房，之後再慢慢往更大房型如3房邁進，但如今不少地區房價狂飆，部分財力有限消費者，也只能「嘴上說不要，口袋很誠實」，房子只能越買越小，再加上不婚不生等風潮，獨居族為市場主力，讓1房等小坪數產品價格三級跳。

觀察高雄市1房平均成交單價，2023年從每坪29萬元，2024年跳漲至36萬元，短短一年貴7萬元，年增26%，漲幅為六都加新竹縣市1房房型最高。

591新建案分析，過往高雄小宅非主流，但近年台積電進駐等題材，外地投資客大舉搶進，此類低總價、小坪數產品儼然成為銷售密碼，迅速將價格推升。

2024年台北市1房產品平均成交單價為129.4萬元，年增7%，價格為六都加新竹縣市所有房型最高。591新建案指出，台北市寸土寸金，小宅身價走高不意外，反而是銷況一度卡關的4房大坪數產品，平均單價為108.3萬元，年增21.5%，價格和年漲幅都是六都加新竹縣市4房產品最高。

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591新建案表示，近年在豪宅限貸及消費者需求等因素影響下，4房早已吹起「瘦身潮」，面積從以往近百坪左右，縮水至平均50到60坪，才能吸引小型企業主或在地換屋族出手，價格因而居高不下。

591新建案表示，小宅固然有其總價優勢，卻依然有不足之處，尤其在目前房貸緊縮的態勢下，民眾應盡量避免坪數極小產品，否則申貸遭拒或成數不如預期，就得面臨自掏腰包拿出更多現金，甚至違約風險，可說是得不償失。（編輯：楊蘭軒）1140225