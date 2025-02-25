加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

3月電子期金融期齊跌

2025/2/25 14:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）台北股市今天下跌279.59點，收23285.72點。3月電子期收1274.60點，下跌19.35點，正價差0.54點；3月金融期收2163.60點，下跌4.40點，正價差1.35點。

3月電子期以1274.60點作收，下跌19.35點，成交631口。

電子現貨以1274.06點作收，下跌21.03點；3月電子期貨與現貨相較，正價差0.54點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

3月金融期以2163.60點作收，下跌4.40點，成交281口。

金融現貨以2162.25點作收，下跌0.41點；3月金融期貨與現貨相較，正價差1.35點。實際收盤價以期交所公告為準。1140225

台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電收跌20元 台股跌破23300點
50
更多編輯台推薦新聞：