3月電子期金融期齊跌
2025/2/25 14:01
（中央社台北25日電）台北股市今天下跌279.59點，收23285.72點。3月電子期收1274.60點，下跌19.35點，正價差0.54點；3月金融期收2163.60點，下跌4.40點，正價差1.35點。
3月電子期以1274.60點作收，下跌19.35點，成交631口。
電子現貨以1274.06點作收，下跌21.03點；3月電子期貨與現貨相較，正價差0.54點。
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3月金融期以2163.60點作收，下跌4.40點，成交281口。
金融現貨以2162.25點作收，下跌0.41點；3月金融期貨與現貨相較，正價差1.35點。實際收盤價以期交所公告為準。1140225
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