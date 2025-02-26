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啓碁前進MWC推AI加值服務 攻大量高速數據傳輸商機

2025/2/26 14:13
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（中央社記者潘智義台北26日電）搶攻2025年「全球行動通訊大會」（MWC）商機，網通廠商啓碁科技今天表示，因應AI浪潮帶來的大量高速數據傳輸需求，將展示小型基地台、人工智慧AI伺服器、800G網路交換器等通訊技術、高速連網解決方案。

啓碁說明，此次參加MWC將推出AI加值軟體服務和Wi-Fi Sensing，擴大產品在家庭安全與保健監測功能領域的應用。此外，也推出符合開放性無線接入網路（ORAN）規範的O-RU系列產品，兼容不同平台，具備開放、彈性整合的特性，搶攻歐洲及全球電信市場。

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啓碁推出多項高速連網解決方案，如小型基地台（Integrated Small Cell），支援3GPP 5G獨立架構組網及TDD（Time Division Duplex）技術，實現高效頻譜利用；其 4x4 MIMO技術拓展傳輸頻寬，滿足高速連網需求。室外型機種採用高效率的氮化鎵功率放大器，輸出功率可達37 dBm，降低耗能，且提供最佳無線射頻覆蓋率。

AI輕薄型伺服器（AI Slim Server）專為高效能邊緣人工智慧（Edge AI）及5G vRAN應用打造，搭載最新一代英特爾Intel Xeon D處理器，其整合式工作負載加速器能為中央處理器（CPU）運行的運算密集型程序提供超高效率的加解密與解壓縮能力。（編輯：楊凱翔）1140226

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