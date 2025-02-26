國庫署：113年民間捐款國庫83筆 總額逾119萬元

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（中央社記者張璦台北26日電）財政部國庫署今天表示，113年度民間主動捐贈國庫未指定用途款項共83筆，總捐款金額逾新台幣119萬元，最大筆是未具名的善心人士捐25萬元。

民眾捐款給國家可分為「指定用途」與「未指定用途」，若屬於指定用途捐款，由業務主管機關辦理受贈及規劃運用；未指定用途捐款全數歸入國庫，供國家政務推動統籌運用。

財政部國庫署主任秘書羅幸榮今天在例行記者會指出，113年度各界主動捐贈未指定用途款項予國庫共83筆，與前一年度的82筆落差不大，但總金額新台幣119萬4401元，較前一年度減少118萬元，主因113年度捐款單筆最高金額為25萬元，112年有單筆大額捐款，金額達100萬元。

攤開113年捐贈清冊，永創科技有限公司、涂金福等「熟面孔」再次出現，2者113年度捐贈筆數都超過10次。

羅幸榮進一步說明，觀察近5年各界捐款國庫情形，金額以109年的523萬3536元最高，件數以110年的165件居冠。

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羅幸榮表示，若捐款人於捐款國庫時有提供身分證統一編號，國庫署每年2月底前會透過「扣除額電子資料交換系統」，上傳捐款人前一年度捐款總金額，便利捐款人於綜合所得稅申報時，查詢或自動帶入捐贈扣除額資料，簡化報稅程序。

此外，媒體關切113年度全國稅收實徵數優於預算數情況以及用途。羅幸榮指出，113年稅收高於預算目標新台幣5283億元，其中包含中央政府高出3757億元、地方政府高出802億元，政府將優先減少舉債、增加還債，維持國家財政韌性與紀律，倘若還有賸餘，就會累積到歲計賸餘，作為往後年度的融資財源，用於政務推動。（編輯：張均懋）1140226