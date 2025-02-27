3月電子期金融期齊跌
2025/2/27 14:27
（中央社台北27日電）台北股市今天下跌349.37點，收23053.18點。3月電子期收1265.95點，下跌17.25點，正價差7.61點；3月金融期收2174.80點，下跌17點，正價差6.41點。
3月電子期以1265.95點作收，下跌17.25點，成交587口。
電子現貨以1258.34點作收，下跌24.18點；3月電子期貨與現貨相較，正價差7.61點。
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3月金融期以2174.80點作收，下跌17點，成交293口。4月金融期以2177點作收，下跌15.20點，成交2口。
金融現貨以2168.39點作收，下跌12.63點；3月金融期貨與現貨相較，正價差6.41點。實際收盤價以期交所公告為準。1140227
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