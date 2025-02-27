研華去年每股賺10.45元擬配息8.4元 神基擬配息6元

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（中央社記者吳家豪台北27日電）工業電腦廠研華今天公布2024年財報，因優化營運效率及成本結構，毛利率維持穩健，歸屬於母公司業主淨利約新台幣90.05億元，年減17%，每股盈餘10.45元。研華董事會決議每股配發現金股利8.4元，維持80%高配發率。

強固型工業電腦廠神基公布2024年財報，合併營收達356.68億元，年增2.5%，歸屬母公司稅後淨利44.48億元，年增18.8%，每股盈餘7.26元。神基董事會決議通過配發每股現金股利6元，配發率約83%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿表示，2024年受全球高通膨、地緣政治及美國大選等系統性風險等多重挑戰，研華全年營收年減7%，營業利益及淨利均衰退，但在優化營運效率及成本結構下，毛利率達40.8%，仍維持穩健。

陳清熙指出，去年第4季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）提升至1.12，觀察第4季3大區域的BB值，中國微幅上升至1.02，北美及歐洲市場較第3季下滑，但兩者BB值仍高於1，分別為1.07與 1.08。

展望2025年，陳清熙表示，整體接單動能均回溫至以往水準，且邊緣人工智慧（Edge AI）持續擴大應用並提升產品滲透率，整體營運表現穩健，成長動能可期。

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另外，工業電腦廠維田公布2024年財報，受到景氣趨緩、國際政治等因素影響，合併營收約8.89億元，年減5.8%，歸屬母公司稅後淨利約5900萬元，年減45.3%，每股盈餘1.59元。維田董事會決議每股配發現金股利1.5元，配發率約94%。

維田表示，預期2025年上半年全球經濟及歐洲製造業景氣將能溫和回溫，市況改善，且美國大選後，國際貿易政策不確定性將逐漸明朗，仍須注意因美國政策而帶來的產業鏈生態變化，審慎看待2025年營運發展。（編輯：張均懋）1140227