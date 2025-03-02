股王1年攬才10人也困難 林鴻明：人才招募是輸贏關鍵【專訪】

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（中央社記者張建中新竹2日電）信驊科技雖然頂著台股股王光環，在攬才上依然面臨不小挑戰。董事長林鴻明說，信驊1年能夠聘僱10個人都很難，人才市場戰爭激烈，人才招募將會是未來企業輸贏關鍵。

林鴻明表示，信驊招募對象主要鎖定資深人才，幾乎所有工程師都可以獨立作業，並希望透過延攬資深人才，將不同的專業技能（know-how）引進公司，加速整體know-how成長。

由於這些資深人才是每家企業爭搶的對象，不只是台灣廠商，外商也都在搶。AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）先前傳出要在台灣大舉建置上千人團隊，令業界感到緊張。林鴻明說，信驊會持續不斷擴大規模，預期人才會一直缺乏。

考量資深人才引進速度緩慢，林鴻明表示，信驊決定尋找比較資淺的工程師，承擔例行性工作，分擔資深人員的部分工作負擔，讓資深員工可以專注於高附加價值的工作，這也是信驊會在高雄設立研發中心的起心動念。

信驊於2024年5月與高雄市政府簽署「南進高雄合作意向書」，經過評估和選址作業，林鴻明12月在高雄舉行20週年慶與感恩餐會，正式宣布進駐高雄香蕉碼頭設立研發中心。

林鴻明表示，IC設計區分為設計與驗證2大領域，信驊計劃在高雄建立驗證團隊，開始培養新人，初步規劃高雄研發中心將有20至30人，預計今年下半年入駐香蕉碼頭，現在已經開始招募及培訓人員。

林鴻明指出，驗證人員來源相對多元，不一定要電機電子科系出身，機械或土木系畢業生若好好培訓，也有機會培養成為好的驗證人員。

為培育半導體人才，政府推動陽明交大、清華大學等學校開設半導體學院。林鴻明說，半導體產業人才不足，政府有必要透過學院訓練，讓非半導體科系的人才也能有機會轉進半導體產業。

不過，林鴻明表示，半導體學院應屬於技術專才，學校卻還是很注重論文；他建議不一定要做論文，重要的是促進專業本質學能成長。他說，半導體生產營運領域很大，可以專注其中部分領域，快速成長，若是什麼都要學，還要做論文，並不是很好。

面對競爭的人力市場環境，林鴻明說，信驊選擇利基市場，產業節奏比較慢，主要強調附加價值，員工比較不會超時，不是「賣肝」的工作模式，工作和生活比較能夠平衡。

信驊上下班採取彈性工時，員工以識別證刷進刷出，若早上提早上班，下午就可以提前下班，若是每天多上班1小時，星期五下午就可能不用上班。

在薪資福利方面，信驊提供年薪15個月，比起一般科技公司14個月多1個月薪資；另外，信驊每年還提供每名員工4.5萬元員工旅遊補助，其中由公司提供3萬元，福委會提供1.5萬元，且只要2、3人出遊就可以申請。

林鴻明說，信驊在台北、新竹和美國都有研發團隊，現在單一研發點是不行的，因為人才對於工作地點的喜好會變化，提供多元的工作地點選擇，對於人才招募有正面幫助，並將是產業發展趨勢。

對於政府引進外國人才，林鴻明表示，台灣人才有限，引進外國人才是必要的趨勢，只是各家公司腳步快慢不同，信驊現階段以建置多點研發據點為首要目標。

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對於政府積極打造南部半導體S廊帶，林鴻明樂觀其成。他指出，因為單一企業設立研發據點，沒有群聚效應並不方便；有人才庫，比較好交流，「人才會一代一代傳承下去，越早做越好」。

林鴻明說，台灣是個很小的地方，南北科技會朝向均衡發展。只是南部目前面臨比較大的問題是留不住子弟兵，但隨著研發據點慢慢建立，相信會有更多人願意回到家鄉貢獻所學。（編輯：張良知、林淑媛）1140302