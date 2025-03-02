IC設計大廠信驊強攻多元研發 前進高雄設研發中心

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（中央社記者張建中新竹2日電）IC設計業者信驊一年投入研發約新台幣6億元，獲得研發抵減僅3000多萬元，信驊董事長林鴻明說，多元研發據點是重要策略，決定前進高雄設立研發中心，但企業投入新領域研發需要勇氣，應給予鼓勵，申請政府補助爭奪者眾，且審核過程冗長，他建議研發投資補助改為給予稅收抵免。

信驊成立滿20週年，以伺服器和智慧AV解決方案2大產品線為主。林鴻明表示，信驊過去平均每年成長率約30%至40%，展望未來10年、20年，信驊依然成長可期。

林鴻明接受中央社記者專訪時表示，隨著功能演進會創造出新的晶片需求，信驊配合客戶陸續開發輸入輸出擴充器（I/O Expander）晶片、PFR資安晶片等產品，當產品組合增多，每台伺服器貢獻的營收就會越大，並有助於信驊確保市占率。

「站在巨人肩上」跨入伺服器市場 廣達信驊策略合作

回顧創業20年來，林鴻明說，中間過程雖然有一些起伏挫折，不過一路走來比預期順利且收獲良多，令他銘記於心的是信驊透過與廣達策略合作，等於是「站在巨人肩上」跨入伺服器市場。

林鴻明表示，伺服器原本大部分是企業市場，隨著雲端應用發展，信驊營運大幅成長，近幾年人工智慧（AI）為信驊帶來更大的助力，預期未來傳統伺服器和AI重要性將日漸提高，並貢獻信驊成長。

申請補助過程繁複 林鴻明籲以稅收抵免獎勵研發

為鞏固台灣IC設計國際地位，國科會與跨部會啟動「晶創計畫」。林鴻明說，企業開發新產品線不一定會賺錢，政府應該給予鼓勵，對於政府的計畫「樂觀其成」，只是補助申請過程冗長、爭奪者眾，申請過程覺得很累。

至於研發投資抵減，林鴻明表示，這部分補助的金額很少，範圍很狹隘，大部分是工程師的薪資，IC設計廠研發新產品必要且昂貴的光罩，因為牽涉實體不補助。他以信驊為例，1年研發費用約6億元，研發抵減僅3000多萬元，金額少到無法想像。

林鴻明說，基於為納稅人把關的立場，政府謹慎審核補助計畫很合理，不過，為了國家更好，或許可以思考不同做法。他建議，以科技公司角度，投入新領域研發，政府只要給予稅收抵免用來節稅就好，不需要額外編列預算補助，可以比較便於執行。

展望未來可能的明星產品，林鴻明看好AI仍將是未來5年成長最大的產品，他指出，有別於以前的控制理論，機器狗以AI訓練，只要6個月時間就會跑跑跳跳，不需要寫任何程式，進展相當快速。

對於有意創業者，林鴻明建議，應該掌握關鍵的技術，才能夠擁有定價權或是好的獲利，若是所有的方案都來自於供應商提供，價值不會大，最終恐淪為殺價競爭。

追求市值極大化 不應太看重股王稱號

信驊2025年股價曾被力旺和世芯-KY超越，拱手讓出股王寶座，不過隨即又搶回股王地位。林鴻明平常心看待，他說「誰認真誰就輸了」，企業不應太看重股王稱號。

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不過，林鴻明認為，企業存在就是要照顧股東，市值代表股東的財富，追求的目標是市值極大化。信驊2024年8月曾攀高至5345元，市值突破2000億元；林鴻明說，信驊15週年時，他的願望是10年內市值超過10億美元，約新台幣3000多億元，如今剩下5年時間，要很努力才能夠達成目標。

林鴻明表示，企業是很好的社會公器，除了追求長期獲利外，更應該發揮其多元價值，如照顧許多家庭，期許信驊未來對於社會、國家能有更正面的影響。（編輯：張良知、林淑媛）1140302