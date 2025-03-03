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台股跌296.93點

2025/3/3 14:04
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（中央社台北3日電）台北股市今天開低震盪，收盤跌296.93點，為22756.25點，跌幅1.29%，成交金額新台幣4199.5億元。

加權指數開盤為22734.05點，盤中最高22775.02點，最低22611.1點；不含金融股指數19763.25點，跌306.02點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.31%、食品股漲1.15%、塑化股跌0.79%、紡織股跌0.83%、機電股跌1.85%、造紙股跌0.08%、營建股漲0.03%、金融股漲0.66%。

委買張數2130萬3937張，委賣張數1224萬8470張，成交張數721萬4569張。

收盤時上漲257家，下跌722家，持平75家。

成交量前5名個股為國泰永續高股息、群益台灣精選高息、昆盈、華邦電、富邦恒生國企正2。

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漲幅前5名個股為燦坤、日成-KY、華凌、柏文、鼎炫-KY。

跌幅前5名個股為冠西電、和椿、同泰、昇陽半導體、訊芯-KY。1140303

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