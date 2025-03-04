台股跌159.37點
2025/3/4 14:09
（中央社台北月4日電）台北股市今天開低震盪，收盤跌159.37點，為22596.88點，跌幅0.7%，成交金額新台幣4002.07億元。
加權指數開盤為22508.8點，盤中最高22700.94點，最低22359.50點；不含金融股指數19631.82點，跌131.43點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.06%、食品股跌1.42%、塑化股跌0.15%、紡織股跌0.06%、機電股跌0.79%、造紙股跌0.08%、營建股漲0.15%、金融股跌0.98%。
委買張數2215萬4157張，委賣張數1234萬1887張，成交張數756萬1387張。
收盤時上漲558家，下跌405家，持平93家。
成交量前5名個股為國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦恒生國企正2、元大美債20正2、群益優選非投等債。
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漲幅前5名個股為王品、瑞祺電通、富世達、喬山、華經。
跌幅前5名個股為同泰、森崴能源、凱撒衛、國泰數位支付服務、柏文。1140304
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