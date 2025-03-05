台積電擴大對美投資 徐秀蘭：對環球晶是好消息

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（中央社記者張建中新竹5日電）台積電宣布擴大對美國投資。半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭表示，美國需求增加，對於環球晶是好消息，不過環球晶是否擴大美國產能規模，將視美國業務表現和整體美國市場需求而定。

環球晶與中美晶下午舉行聯合線上法人說明會，對於台積電在美國至少增加投資1000億美元，增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心，徐秀蘭說，這對環球晶是一個好消息，不過環球晶必須做好準備滿足客戶需求。

至於環球晶是否會擴張美國廠產能規模，徐秀蘭表示，目前仍存在許多不確定性，包括關稅及全球貿易政策影響，此外，環球晶德州新廠處於送樣階段，仍待進一步了解成本競爭力。

徐秀蘭說，若美國市場需求強勁，環球晶的德州和密蘇里州廠也具有強勁的成本競爭力，且美國客戶願意做出長期承諾，環球晶當然願意進一步擴張，將會持續關注情勢發展。

環球晶統計，至2024年底客戶預付貨款金額新台幣319億元，較2024年第3季減少3.5%。徐秀蘭表示，2025年第1季與客戶簽署新的長約，證明環球晶全球布局在地供應的戰略方向正確。

徐秀蘭指出，今年上半年半導體產業仍面臨庫存消化與關稅不確定性的風險，第1季產能利用率將較2024年第4季低，不過將比2024年第1季高。隨著庫存水位下降，及不確定性逐漸緩解，她預期，下半年半導體產業復甦動能將較明顯。

針對矽光子市場，徐秀蘭說，環球晶將提供絕緣層上覆矽（SOI）晶圓，並整合集團內部資源，由關係企業宏捷科提供適用於光學主動元件的砷化鎵（GaAs）技術，提供完整且整合的解決方案。

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至於中美晶，徐秀蘭表示，中美晶股利配發率高於產業平均水準，自2020年以來平均配發率約66%，高於太陽能產業5年平均的30.6%，和半導體產業5年平均的42%。

徐秀蘭指出，中美晶追求多元化擴張和策略聯盟，增強在半導體和再生能源的地位，目前集團轉投資除環球晶外，還包括朋程、宏捷科、台特化和茂矽。她並為中美晶股價抱屈，表示價值被低估，並未反映中美晶的成長潛力。（編輯：潘羿菁）1140305