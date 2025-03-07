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權值高價股走弱 台股22600點震盪跌逾百點

2025/3/7 10:51
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（中央社記者張建中台北7日電）台積電力守1000元大關，盤中股價在平盤1005元上下震盪，聯發科和信驊等權值高價股走跌，影響台股下挫百餘點，指數在22600點震盪。

至10時42分，台股加權指數達22616.95點，下跌98.48點，成交值新台幣1824億元。

台積電美國存託憑證（ADR）6日下跌逾4.5%，台積電董事長暨總裁魏哲家昨天出面針對擴大對美國投資釋疑，強調是客戶需求非常大，明年生產線已經全滿，2027年要蓋的產線也被訂，且無技術外流疑慮，台積電今天股價力守1000元大關，盤中於平盤1005元上下震盪。

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鴻海、聯發科、台達電、日月光投控、信驊和力旺等權值高價股紛紛走跌，影響電子類股指數下跌逾0.7%。

傳統產業股多數小幅走跌，食品、塑膠和營建類股指數下跌逾1%，表現相對疲弱，紡織、鋼鐵和航運類股相對抗跌，類股指數上揚。（編輯：張均懋）1140307

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台積電回落至1000元 台股早盤挫百點至22611點
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