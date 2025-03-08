台泥徵才月薪8萬元起 今年拚減碳與電力擴非洲版圖

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（中央社記者潘智義台北8日電）台灣水泥董事長張安平今天宣布，加入台泥DIN計畫月薪新台幣8萬元起跳，保底14個月，績效獎金另計；他並揭示減碳與電力為2025年兩大主軸，將持續擴張非洲版圖。

張安平今天出席台大校園徵才博覽會，對2025年規劃，他直言，今年全球狀況混沌，恐怕要等6月以後才會明朗，但世界的改變對台泥訂下的計畫應該影響不大，所以會按原計畫繼續走下去。

張安平強調，今年兩大主軸是低碳、電力，台泥本身起家是水泥業，所以要繼續往低碳改善方向走，且低碳並不表示沒有競爭力，發展低碳的過程會讓成本下降，產品品質上升。

他也提到目前人工智慧（AI）的基礎是算力、大模型與數據，而電力更是不可忽視，且電力需求應是穩定、安全的來源。台泥重視綠能，也做好儲能，不只是在台灣發展電力，更已擴張到國外。

台泥總經理程耀輝補充，台泥是「泥中有電、電中有泥」，因為台泥在水泥廠區建儲能櫃，且儲能櫃不用有安全疑慮的鐵製，而是用安全性高的水泥，除可自用，更外銷歐洲。

對於俄烏戰後重建需求，張安平表示，台泥在鄰近土耳其黑海南岸有3座廠，並配有碼頭，能有效支援烏克蘭重建需求。台泥總經理程耀輝也指出，烏克蘭有3500萬人，戰前的水泥市場年需求為1400萬噸，戰爭爆發後已降至400至500萬噸，當地許多水泥廠受損，未來重建確實可能帶來龐大需求；若船運從黑海南邊運到北邊，僅需約一天的時間，若走陸路可從羅馬尼亞運到烏克蘭。

張安平透露，台泥將持續積極於非拓展業務版圖，近期將於迦納推動新產業計畫，台泥目前營收占比最大的是歐、非洲市場，其次是台灣，中國市場僅排第3，看好非洲經濟快速成長帶來的商機。

談及人工智慧（AI）對企業的影響，張安平表示，台泥雖無法自行研發大語言模型（LLM），但能夠透過現有AI技術，實現產業升級與效率提升。張安平也提到，現今AI發展迅速，許多90後年輕創業者已在市場上展露頭角。

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他認為，每一個行業都需要AI，AI看似有點玄，但其實不玄，AI是實質改變，未來將普遍應用到各工業產品、服務，帶動智慧工業革命。除了全球、全方位且規模龐大的OpenAI之外，中國DeepSeek鎖定相對較小範圍的地方領域，規模較小也相對實用，當然這類較小規模的AI模型在中國以外的國家也已開始陸續推出。

張安平強調，台泥成立超過70年，有很豐富的大數據可供AI運算，台泥今年招募數位智能領航師，也顯示對年輕AI世代重視。「我們不拘學歷，只要具備能力，願意學習，並能夠有效運用AI技術，都會給予機會。」（編輯：翟思嘉）1140308