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台股跌116.92點

2025/3/10 14:18
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（中央社台北10日電）台北股市今天開低震盪，收盤跌116.92點，為22459.15點，跌幅0.52%，成交金額新台幣3379.89億元。

加權指數開盤為22548.98點，盤中最高22641.25點，最低22407.57點；不含金融股指數19510.94點，跌114.99點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.09%、食品股漲1.49%、塑化股跌0.08%、紡織股跌0.45%、機電股跌0.76%、造紙股漲1.16%、營建股漲0.06%、金融股漲0.03%。

委買張數1991萬7131張，委賣張數1126萬6194張，成交張數625萬5168張。

收盤時上漲390家，下跌559家，持平107家。

成交量前5名個股為華邦電、富邦恒生國企正2、群益台灣精選高息、南亞科、中信中國50正2。

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漲幅前5名個股為寶綠特-KY、弘憶股、六方科-KY、聯策、新產。

跌幅前5名個股為永崴投控、龍德造船、喬鼎、同泰、中信中國50正2。1140310

#南亞科
#台北股市
#台股
#華邦電
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#金融股
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