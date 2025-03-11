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台股跌388.06點

2025/3/11 13:56
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（中央社台北11日電）台北股市今天開低走低，收盤跌388.06點，為22071.09點，跌幅1.73%，成交金額新台幣4096.39億元。

加權指數開盤為22126.06點，盤中最高22140.39點，最低21769.57點；不含金融股指數19153.43點，跌357.51點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.07%、食品股跌0.64%、塑化股跌0.99%、紡織股跌1.88%、機電股跌2.04%、造紙股跌0.96%、營建股跌1.38%、金融股跌0.89%。

委買張數2159萬8741張，委賣張數1250萬7369張，成交張數793萬4285張。

收盤時上漲200家，下跌789家，持平67家。

成交量前5名個股為國泰永續高股息、群益台灣精選高息、華邦電、元大高股息、中信金。

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漲幅前5名個股為弘憶股、牧德、樂事綠能、安馳、藍天。

跌幅前5名個股為和椿、皇昌、永道-KY、永崴投控、迎廣。1140311

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