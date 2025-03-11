台股跌388.06點
2025/3/11 13:56
（中央社台北11日電）台北股市今天開低走低，收盤跌388.06點，為22071.09點，跌幅1.73%，成交金額新台幣4096.39億元。
加權指數開盤為22126.06點，盤中最高22140.39點，最低21769.57點；不含金融股指數19153.43點，跌357.51點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.07%、食品股跌0.64%、塑化股跌0.99%、紡織股跌1.88%、機電股跌2.04%、造紙股跌0.96%、營建股跌1.38%、金融股跌0.89%。
委買張數2159萬8741張，委賣張數1250萬7369張，成交張數793萬4285張。
收盤時上漲200家，下跌789家，持平67家。
成交量前5名個股為國泰永續高股息、群益台灣精選高息、華邦電、元大高股息、中信金。
透過 Google News追蹤中央社
漲幅前5名個股為弘憶股、牧德、樂事綠能、安馳、藍天。
跌幅前5名個股為和椿、皇昌、永道-KY、永崴投控、迎廣。1140311
- 2025/03/11 14:24
- 台股跌388.06點2025/03/11 13:56
- 2025/03/11 11:26
- 2025/03/11 09:23
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台股跌勢收歛 22000點失而復得