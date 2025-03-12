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台泥水泥廠導入AI監測 提升營運效率減少能源浪費

2025/3/12 14:19（3/12 14:36 更新）
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台泥旗下歐洲子公司Cimpor宣布與英國新創科技公司FIZIX合作，導入機械健康監控計畫，運用AI監測提升營運效率。圖為台泥旗下位於土耳其OYAK的Aslan廠，未來也將導入AI監測。（台泥提供）中央社記者何秀玲傳真 114年3月12日
台泥旗下歐洲子公司Cimpor宣布與英國新創科技公司FIZIX合作，導入機械健康監控計畫，運用AI監測提升營運效率。圖為台泥旗下位於土耳其OYAK的Aslan廠，未來也將導入AI監測。（台泥提供）中央社記者何秀玲傳真 114年3月12日
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（中央社記者何秀玲台北12日電）台泥旗下歐洲子公司、葡萄牙水泥公司Cimpor宣布與英國新創科技公司FIZIX合作，導入機械健康監控計畫，FIZIX提供智能感測器，並運用AI進行水泥廠設備健康狀況監測，以提升營運效率並減少能源浪費，未來將陸續導入旗下土耳其水泥廠OYAK、台灣與中國廠。

台泥今天發出新聞稿指出，近期Cimpor導入機械健康監控計畫，第一階段今年將在台泥全球水泥事業體版圖中的土耳其、葡萄牙、非洲與歐洲等6國25個與水泥生產有關的據點推動，透過部署逾1萬個智能感測器，即時監測與數據分析，提前預測並防範設備潛在故障，確保工廠穩定運行，避免生產中斷帶來損失，2026年進一步擴展至台灣與中國大陸等地水泥廠。

台泥表示，此次規劃在全球水泥事業體導入全面機械監控計畫，透過FIZIX開發的機器學習與大數據分析，智能感測器蒐集來自設備的數據，並透過AI即時分析運行狀況，提前識別異常並預警，減少突發故障發生；系統還可優化生產流程，提升營運彈性。

台泥強調，相較於傳統水泥生產過程，設備維護多數依賴定期檢查或故障後修復，不僅影響生產效率，還可能增加額外成本；未來藉由導入AI，可降低能源浪費與碳排放，使水泥生產更環保與具經濟效益。

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台泥2024年3月完成擴大土耳其及葡萄牙低碳水泥併購，台泥董事長張安平更加大歐洲研發團隊能量並鼓勵跨國研發合作。

台泥表示，在低碳與數位轉型戰略中，AI技術已運用至跨能源及水泥產業，包括台泥歐洲子公司Atlante透過充電數據結合AI演算法建模，智能分析各區域的充電需求缺口，以優化充電站布局；高階三元鋰電池方面，則建立電池壽命預測模型，加速低碳產品研發。（編輯：林家嫻）1140312

張安平
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