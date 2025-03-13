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證交所加強數位轉型 徵才列車開進陽明交大、清大

2025/3/13 11:20
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（中央社記者曾仁凱台北13日電）證交所近年積極數位轉型，對於科技及資安人才需求大幅提升，今年徵才列車首度開進陽明交通大學、清華大學等理工為主學校。

證交所今年度的徵才行動開跑，繼上週台大校園徵才博覽會後，今天預告，本週六將首次前進陽明交通大學，下週六也將參加清華大學校園徵才博覽會，廣邀資訊人才加入。

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證交所表示，過去徵才對象以金融證券專長人才為主，但隨著數位轉型與資本市場的快速發展，對於科技與資安人才的需求大幅提升，今年徵才列車首度前進陽明交通與清華大學校園，跨出金融證券圈以外的新領域，希望經由與頂尖學府菁英交流，吸引更多科技新血投身證券領域，共同開創資本市場新頁。

為了吸引更多年輕優秀學子，證交所積極走入校園找尋人才，除在大學開設學分班，提早讓學生更了解資本市場實務運作外，去年也首度參與校園徵才博覽會，直接與年輕學子互動，傳達證交所的發展願景。希望為資本市場注入更多優秀新血、一起打證券國際盃。（編輯：蘇志宗）1140313

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