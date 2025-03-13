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台股跌316.68點

2025/3/13 13:50
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（中央社台北13日電）台北股市今天開高走低，收盤跌316.68點，為21961.68點，跌幅1.42%，成交金額新台幣3652.56億元。

加權指數開盤為22403.34點，盤中最高22552.43點，最低21961.68點；不含金融股指數19044.4點，跌303.33點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.48%、食品股跌0.7%、塑化股跌1.76%、紡織股跌1.92%、機電股跌1.63%、造紙股跌1.11%、營建股跌0.09%、金融股跌0.25%。

委買張數2086萬267張，委賣張數1266萬7936張，成交張數734萬9782張。

收盤時上漲203家，下跌792家，持平66家。

成交量前5名個股為華邦電、群益台灣精選高息、廣宇、南亞科、國泰永續高股息。

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漲幅前5名個股為聚賢研發-創、華勝-KY、潤弘、迎廣、和椿。

跌幅前5名個股為中傑-KY、宏和、潤泰新、美亞、潤泰全。1140313

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