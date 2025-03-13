Kuiper估明年6月訊號覆蓋台灣 中華電：有洽談代理

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（中央社記者江明晏台北13日電）MWC甫落幕，中華電董事長簡志誠今天表示，許多國際衛星業者今年都擴大參與MWC，亞馬遜旗下網路衛星系統古柏（Kuiper）預計明年6月上線並覆蓋台灣，中華電有洽談合作代理，並討論在台灣設置地面站的議題。

2025全球行動通訊大會（MWC）甫落幕，中華電信董事長簡志誠率領22名高層參與，他今天對媒體表示，今年MWC有3大焦點，分別為非地面網路（NTN）興起、5G內化、AI深化。

簡志誠表示，今年可以看到衛星業者擴大參與，電信業者積極布局NTN，中華電也在MWC上與多家衛星業者洽談擴大合作。

中華電信已獨家代理的低軌衛星OneWeb與中軌衛星SES，預計將於2025年中提供商用服務；簡志誠表示，One web預計在今年3月底就會覆蓋到台灣東沙和南沙群島，目前網路容量約1.2GB，未來可以成長數百MB，SES目前是300MB，預計明年可快速成長到3GB。

針對亞馬遜旗下古柏（Kuiper），簡志誠表示，Kuiper明年6月上線，網路容量可達5GB，與Kuiper有做深入探討與業務合作，地面站的合作也都有洽談。

他進一步說，Kuiper明年6月訊號有機會覆蓋台灣，中華電在衛星合作上啟動多方布局，確實有洽談合作代理業務，但牽涉保密協定不便多談，時間點預估可能在明年。

此外，簡志誠表示，衛星對台灣至關重要，應設法確保眾多衛星共通的Ka band核心頻段（27.5GHz到30GHz），目前27.9至29.5GHz為5G頻段。

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簡志誠說明，中華電在低、中、高衛星網路的布局，是目前業者中做得最好的，也不落後其他國際業者，未來還會更強化。

中華電表示，也積極推進國產衛星終端研發，包括攜手仁寶、耀登、富智康打造Oneweb終端。（編輯：翟思嘉）1140313