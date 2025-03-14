工研院解析MWC 電信業借力AI轉型科技產業

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）2025年全球行動通訊大會（MWC）甫落幕，今年吸引超過10.9萬人，台灣諸多廠商也有參與，希望拓展商機。工研院今天舉行研討會，剖析MWC 2025揭露的產業訊息，指出已經看到電信業借力AI，從傳統產業轉型科技產業的趨勢。

工研院今天舉辦「MWC 2025展會直擊：AI驅動未來通訊與智慧應用研討會」，聚焦MWC 2025的關鍵議題，開放（Open）與人工智慧（AI）對電信產業未來發展的深遠影響。

工研院分析，今年展會聚焦4大關鍵趨勢，Open RAN與Open Gateway發展、AI驅動電信數位轉型、5G-A的應用創新與貨幣化，以及地空整合通訊技術演進。

工研院進一步指出，這次展會展現AI在垂直領域及行動通訊產業的應用潛力，除了車聯網、運動賽事轉播、無人機等強調低延遲性能的應用，電信商也展出數位仿生、數位雙生、語言生成、水質分析及機器人等AI解決方案，並廣泛應用於智慧網路管理。

工研院認為，從展出的AI應用與網路智慧管理成果，可看出電信商正積極增強技術能力，利用AI創造額外收入，並加速向科技公司（Telco To Techco）轉型。

工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲表示，MWC 2025展會凸顯電信產業正加速邁向開放架構與AI創新應用，從5G-A發展到地空整合通訊技術，各大企業積極運用AI提升網路管理效率、優化應用場景，並推動電信服務市場化。

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林昭憲提醒，台灣在全球硬體供應鏈中占據關鍵地位，然而，面對AI技術快速演進，產業須加速推動AI創新體驗多元化，強化市場應用，提升AI在消費市場與企業端的滲透率，如強化產業跨界合作，將AI深入智慧製造、醫療、零售、車聯網等領域，打造高附加價值解決方案。

而在全球電信與科技業加速邁向AI驅動的數位轉型之際，林昭憲認為，台灣可憑藉供應鏈整合優勢，加強與國際夥伴的技術合作，從硬體製造擴展至AI軟體與應用服務，確保在全球市場中持續保持競爭優勢。（編輯：林家嫻）1140314