加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台股漲6.37點

2025/3/14 13:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲6.37點，為21968.05點，漲幅0.03%，成交金額新台幣3343.63億元。

加權指數開盤為21986.81點，盤中最高22074.03點，最低21895.9點；不含金融股指數19051.23點，漲6.83點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.12%、食品股漲0.47%、塑化股漲1.34%、紡織股漲0.2%、機電股跌0.17%、造紙股漲1.96%、營建股漲0.34%、金融股跌0.03%。

委買張數2125萬1312張，委賣張數1208萬6760張，成交張數718萬1067張。

收盤時上漲707家，下跌268家，持平90家。

成交量前5名個股為群創、群益台灣精選高息、元大滬深300正2、華邦電、國泰永續高股息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

漲幅前5名個股為成信實業*-創、淘帝-KY、盛達、慧洋-KY、安馳。

跌幅前5名個股為振樺電、材料-KY、宏和、天瀚、GOGOLOOK-創。1140314

#元大滬深300正2
#國泰永續高股息
#台北股市
#台股
#股市
#淘帝-KY
#華邦電
#群益台灣精選高息
#金融股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股22000點震盪收小紅 本週跌608點
74
更多編輯台推薦新聞：