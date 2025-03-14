台股漲6.37點
2025/3/14 13:57
（中央社台北14日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲6.37點，為21968.05點，漲幅0.03%，成交金額新台幣3343.63億元。
加權指數開盤為21986.81點，盤中最高22074.03點，最低21895.9點；不含金融股指數19051.23點，漲6.83點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.12%、食品股漲0.47%、塑化股漲1.34%、紡織股漲0.2%、機電股跌0.17%、造紙股漲1.96%、營建股漲0.34%、金融股跌0.03%。
委買張數2125萬1312張，委賣張數1208萬6760張，成交張數718萬1067張。
收盤時上漲707家，下跌268家，持平90家。
成交量前5名個股為群創、群益台灣精選高息、元大滬深300正2、華邦電、國泰永續高股息。
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