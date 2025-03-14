MIC：MWC手機廠秀AI應用 助即時翻譯、偵測深偽內容

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（中央社記者蘇思云台北14日電）資策會產業情報研究所（MIC）今天舉行研討會，分享各大手機廠在MWC展示的AI應用，像是三星Galaxy S25手機強調AI再進化，提供AI即時口說翻譯功能，中國的榮耀手機也推出可偵側深度偽造內容的警示技術。

2025年世界行動通訊大會（Mobile World Congress, MWC）由全球行動通訊系統協會（GSMA）主辦，3月3日至6日於西班牙巴塞隆納開展，現場參觀人數超過10.9萬人。

資策會MIC今天下午舉辦「MWC 2025展會重點觀測-智慧型手機、次世代行動通訊與新興AI應用」研討會，解析MWC產業情報。

資策會MIC預期，今年全球智慧型手機出貨量達12.3億台，年成長4%，以三星跟蘋果手機最多，不過中國的華為跟榮耀（HONOR）可望成為今年年成長率最高的手機品牌。2024年全球5G手機出貨量8.05億台，估計今年可達9.1億台，2026年將突破10億台。

各大手機廠也在MWC現場展示AI技術火力，資策會MIC產業分析師陳佳楓舉例，三星Galaxy S25手機強調AI技術再進化，包含提供AI即時口說翻譯功能，也強調資料保密，資料只會在手機端處理。中興通訊（ZTE）的Nubia AI手機採用DeepSeek模型，強化語音辨識程度，像是口說生成畫圖或是叫Uber前往機場等。

近年因為AI興起，也帶來深度偽造（deepfake）的挑戰，陳佳楓指出，中國智慧型手機品牌榮耀選擇用AI對付AI，推出可以檢測深度偽造內容的警示技術，在展會也引起許多關注。

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此外，GSMA這次也在MWC舉行一系列eSIM演講，看好eSIM是未來手機跟電信商的發展趨勢，預估2030年有69億台手機採用eSIM，其中，預估中國會是最大的eSIM市場、約15億台。

陳佳楓表示，eSIM是把SIM卡機制直接放在手機中，等於手機不再需要實體SIM卡，使用者出國上網也不用另外換SIM卡，具備安全、便利等優點，蘋果跟Google公司多年前就開始推動eSIM技術，不過，可能因為民眾使用習慣不同，目前台灣eSIM使用比例依然很低。（編輯：林家嫻）1140314