巨大2024年每股賺3.22元 擬配息2.2元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北14日電）自行車大廠巨大集團今天董事會通過2024年財報，稅後淨利新台幣12.6億元，較2023年衰退62.8%，每股稅後盈餘3.22元。董事會同時通過擬配發現金股利每股2.2元。

巨大表示，2024年第4季合併營收135.9億元，年減8.5%。受到歐美市場折扣出清、中國銷售趨緩的影響，加上續提存貨跌價損失，第4季毛利率下降至13.5%，若排除存貨跌價損失，毛利率為18%。

巨大說明，在毛利下滑幅度大於營業費用下降幅度影響下，2024年第4季產生營業損失10.4億元；稅後淨損9.1億元，每股稅後虧損2.32元。

巨大統計，2024年合併營收712.8億元，年減7.4%，因庫存增加，大幅銷售折扣影響，依政策提列存貨跌價損失全年19億元，導致2024年毛利率降低至19%，較2023年的22.1%下滑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望2025年，巨大評估，隨著庫存狀況逐步改善，市場期待新年度產品上市，在2024年第4季獲利狀況落底後，可望在2025年逐步回復正常獲利水準。

巨大認為，今年全球大環境仍充滿許多不確定性，關稅政策與地緣風險，對於全球經濟發展增加更多挑戰，因跨全球經營，相對具有彈性因應風險的能力。（編輯：楊蘭軒）1140314