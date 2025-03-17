外資賣超逾103億 砍聯電鴻海合計近5萬張

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（中央社記者江明晏台北17日電）台股今天漲150.58點，收在22118.63點，三大法人合計賣超72.41億元，其中外資已連15日賣超，累計賣超金額逾4353億元；外資今天賣超逾103億元，砍聯電、鴻海合計4.8萬張，布局群創、貨櫃三雄等。

台股今天漲150.58點，收在22118.63點，成交值新台幣3018.8億元。三大法人合計賣超72.41億元。其中，自營商賣超45.55億元，投信買超76.19億元，外資及陸資賣超103.05億元。

值得注意的是，外資連續15個交易日賣超，賣超金額累計已經超過4353億元，自營商也連15賣，投信則連續11個交易日買超。

根據公開資訊指出，外資賣超排行方面，外資今天賣超00919群益台灣精選高息居冠、賣超逾2.9萬張，賣超聯電2.7萬張，鴻海逾2.1萬張，接續賣超元大滬深300正2、華邦電、中信金、國泰金、國泰永續高股息、廣宇、元大台灣50反1。

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今天買超排行方面，買超群創位居第一，逾5.7萬張、其次為陽明，逾2.2萬張、00929復華台灣科技優息逾2.1萬張，新光金、萬海、00940元大台灣價值高息、泰金寶、長榮、日勝生、華航。

投顧分析師指出，近期美國公布一系列經濟數據，接連打擊投資人對美國經濟信心，加上美國總統川普反覆的關稅政策，使得市場避險情緒明顯揚升，聯準會會議即將舉行，台股焦點放在即將到來的季報行情，市場將回歸基本面。（編輯：潘羿菁）1140317