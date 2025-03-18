華南金估今年股利成長 不動產放款集中度降至4成以下

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北18日電）華南金今天表示，今年發放的股利有望較去年成長，並會以現金股利為主；此外，華南銀行不動產貸款集中度目前為4成以上，今年目標降至39.4%以下，以配合央行政策。

華南金控今天舉辦法說會，公布2024年度稅後淨利新台幣231.33億元、年成長7%，每股稅後盈餘（EPS）1.68元。

談及股利政策，華南金總經理李耀卿指出，將綜合考量業務需要、同業狀況、資本適足率、子公司上繳情況來規劃，並以現金股利為主，股票股利為輔，原則上獲利成長，股利就會跟著變多，至於股票、現金股利的比重，會參照前一年度水準，最終仍須董事會拍板通過。

抑制房市過熱情形，中央銀行要求銀行自主管理不動產貸款總量，華南銀行總經理黃俊智在法說會指出，目前華銀不動產貸款集中度（不動產貸款餘額占總放款比重）超過4成，今年目標降至39.4%以下。

此外，土銀董事長何英明今天受訪提到，土銀目前房貸有1600億元待撥款。黃俊智則表示，華銀壓力較大的部分是在土建融，目前有1000多億元的已核貸土建融要撥款，預計可能需要2、3年消化完畢。

黃俊智進一步說明，華銀調降不動產貸款集中度策略，主要是透過結構調整，即不動產貸款餘額要減少，總放款則要維持一定的規模，也就是多承作不動產以外的授信。

黃俊智表示，目前華銀一年房貸攤還金額約600億至700億元，這部分釋出5成規模、即300億到350億元之間給營業單位辦理新承作房貸，同時，土建融採陸續排撥方式，而非一次性撥款，他也強調，首購或新青安自住戶會是優先貸放對象。

透過 Google News 追蹤中央社

黃俊智指出，目前房市確實已逐漸冷卻，交易量下滑，但房價基本上幾乎持平，賣方態度雖有些許鬆動，但不見得是價格調降的讓利，也可能是提供其他配套。

此外，談及ETF商品規劃，華南金在法說會中表示，一開始投信子公司會發行市值型ETF，未來不管是高股息、海外債券等類型也會繼續努力規劃，主動式ETF則是下一階段計畫。（編輯：翟思嘉）1140318