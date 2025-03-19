台股跌310.84點
2025/3/19 13:49
（中央社台北19日電）台北股市今天開低走低，收盤跌310.84點，為21960.83點，跌幅1.4%，成交金額新台幣3028.07億元。
加權指數開盤為22245.42點，盤中最高22247.66點，最低21942.69點；不含金融股指數19033.93點，跌287.12點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.24%、食品股跌1.09%、塑化股跌0.7%、紡織股跌0.67%、機電股跌1.72%、造紙股跌0.1%、營建股跌1.05%、金融股跌0.68%。
委買張數1938萬9143張，委賣張數1107萬9722張，成交張數602萬3312張。
收盤時上漲270家，下跌696家，持平98家。
成交量前5名個股為富邦旗艦50、華邦電、群創、群益台灣精選高息、南亞科。
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漲幅前5名個股為寶一、中福、漢翔、有成精密、台新藥。
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