廣達旗下雲達參與GTC 展示資料中心與水冷新技術

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（中央社記者吳家豪台北19日電）代工廠廣達旗下雲達科技前往美國加州聖荷西參加17日至21日舉行的輝達GTC技術大會，今年以「探索全新AI（人工智慧）疆界」為主題，展示為生成式AI時代打造的資料中心及水冷解決方案。

雲達今天發布新聞稿表示，將在GTC展出最新QuantaGrid伺服器、QCT QoolRack側車式水冷解決方案、多種全新加速運算解決方案及生成式AI情境。QuantaGrid伺服器配備最新輝達（NVIDIA）加速技術，QoolRack則可搭配選用不同輝達加速技術的AI伺服器機櫃。

入列鑽石級贊助商的雲達也支援輝達剛在GTC宣布的新產品，包括Blackwell Ultra繪圖處理器（GPU）平台產品HGX B300 NVL16以及GB300 NVL72。

雲達總經理楊麒令說，搭載輝達最先進加速技術的伺服器，象徵資料中心科技的一大飛躍。雲達致力於提供客戶永續的解決方案，協助提高能源效率並降低總擁有成本。

此外，代工廠仁寶首度參加GTC，被列為銀級贊助商，在大會上發表3款全新伺服器平台SX420-2A、SX220-1N及SX224-2A，均採用輝達MGX架構，專為企業級AI、高效能運算（HPC）及高負載計算應用而設計。

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仁寶的旗艦伺服器SX420-2A和SX224-2A搭載輝達RTX PRO 6000 Blackwell GPU伺服器版本，內建96GB超高速GDDR7記憶體，採用無風扇被動散熱設計，可在極端負載下保持穩定運作。

工業電腦廠研揚將在今年GTC展示搭載輝達Jetson系統模組的先進嵌入式AI系統。其中一款智慧城市解決方案透過AI推論能力與高效能運算速度，可精準執行高速公路車牌辨識，提升智慧交通管理。（編輯：楊蘭軒）1140319