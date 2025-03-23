美國鋼價飆升 台灣鋼廠對近期接單展望樂觀

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（中央社記者何秀玲台北23日電）美國3月12日對進口鋼鋁課徵25%關稅，美國鋼價已飆漲至每公噸1050美元，中國更被課高達70%關稅；台灣上下游鋼廠看好鋼市發展，對近期接單展望樂觀。中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智認為，第2季鋼市平穩正向，第3季仍需再觀察，因川普政策發酵還需時間。

黃建智指出，美國本土鋼價行情飆漲，自今年2月中旬以來走揚近3成，鋼廠熱軋鋼出廠價已突破每公噸1000美元，達1048至1050美元，超越2018年川普實施關稅、當時美國熱軋鋼行情從每公噸651美元漲至1006美元價位。

另外，歐洲鋼價行情也逐步上漲，在今年4月起歐洲鋼鐵防衛案新制下，各國進口免稅額度均略為調低，並擴大適用產品範圍，推升歐洲鋼價。

他認為，從好的因素看，歐美鋼價漲勢明確，台灣與其他國家課徵關稅稅率相同下，結合價格優勢，有利提高台灣下游業者銷美競爭力，並調漲售價。

另一正面因素為原物料成本，近期煤鐵行情比之前微幅下跌。煤礦每公噸169美元、鐵每公噸103美元，已較去年12月煤礦每公噸206美元、鐵每公噸105美元下跌。

此外，他認為，美國課徵鋼鋁關稅有3大負面因素。一是終端需求復甦仍緩慢；其次，銷美鋼鐵都有貿易壁壘，各國將銷往歐洲或亞洲，競爭會更為激烈；第3個不利因素是，川普關稅政策若有負面影響發酵，將影響經濟成長與消費信心，不利用鋼需求。

不過他認為，第2季是鋼鐵業傳統旺季，工程推動比較平穩，第2季市場仍是「穩健正向」；第3季因將有雨季，加上關稅的影響也許將逐漸出現，市場還需再觀察。

而美國為防堵中國低價鋼鐵銷美，已對中國課關稅高達70%，黃建智指出，其中包括2018年對中國鋼鐵課徵301條款關稅25%、232條款關稅25%，今年2、3月分別再對中國加徵10%關稅，合計70%。「美國對大陸現在還有反傾銷稅、反規避稅，若嚴格加起來，稅率高達250%。」

他表示，對比台灣僅有232條款關稅25%，關稅差異達45%，有望為台灣螺絲螺帽、扣件業等下游業者帶來轉單商機。

主要經營鋼捲、鋼管的中鴻鋼鐵主管表示，近期美國本土鋼價飆高，中鴻專門銷美國的鍍鋅下游客戶訂單確實有增加趨勢，也帶動中鴻營運，因近期開始接單，看好客戶拉貨量增加，有機會明顯反映在今年第2季。

中鴻指出，整體來看，今年上半年鋼市趨勢明顯向上，第2季營運有望比第1季增加。

單軋廠燁輝銷美比率原本占比20%，現在已因川普課稅，銷美比率已向上攀升至25%、近30%，燁輝主管表示：「美國價量皆有增加」。

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燁輝主管也表示，美國本土鋼價近期飆漲，因美國鋼廠無論是品項或交期，皆無法提供足夠的供給，所以進口商即使要付25%關稅，「還是可以賣出去」，尤其以往豁免國如韓國、日本現在已無免稅額度，而且成本較高，對燁輝來說更具價格優勢。

「近期我們量跟價都有提升，美國訂單目前增加10%至20%。」燁輝主管表示，獲利有望明顯貢獻在第2季，因第1季訂單早在去年第4季川普上任前就接下。整體來看，美國課稅對鋼品市場影響偏屬正面。（編輯：張良知）1140323