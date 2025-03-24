國防自主題材點火 航太軍工族群強勢表態

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）國防自主意識高漲，總統賴清德先前宣示未來國防預算將達到國內生產毛額（GDP）3%以上，軍工股近日強勢表態，包括寶一、千附精密、晟田等航太概念股，今天盤中攻上漲停。

光電及半導體設備零組件廠千附精密積極布局國防產品，市場人士指出，國防客戶長期訂單挹注，加上航太國防企業產能提升，增加千附精密訂單能見度。

千附精密先前指出，嘉義廠第一期廠房興建中，預計2026年第2季開始營運，第二期廠房興建和營運時程待評估。

在產能規劃上，千附精密預期，嘉義新廠在精密加工比重約30%，特殊製程占比30%，焊接占比10%，模組組裝測試占比約30%。

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航太零配件廠晟田持續透過提供客戶航空關鍵零配件，切入波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）供應鏈，也與漢翔密切合作。根據資料，2024年航太客供料占晟田業績比重52%、航太自購料占比23%。

寶一主要布局航太與國防產業，提供精密金屬加工零件。寶一技術能力包括超合金機械加工、薄板加工，以及特殊製程包括銲接、熱處理、高速火焰噴塗、雷射切割、螢光檢驗等。相關產品包括組合件占比約47%，機製件約28%，薄板件占比約13%，冷卻片占比約1成，主要應用在航空渦輪發動機零件。（編輯：張良知）1140324